Смартфоны и смарт-часы Samsung с Exynos оказались под угрозой взлома

Компания Samsung сообщила о серьёзной уязвимости, затрагивающей некоторые смартфоны и умные часы Galaxy с чипами Exynos.

Эта уязвимость может привести к утечке личных данных пользователей, поэтому компания настоятельно рекомендует установить последнее обновление безопасности.

Под угрозой находятся устройства с процессорами Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 и W920, включая популярные модели Galaxy S20, Note 20, S10, Note 10, а также некоторые модели Galaxy A и смарт-часы Galaxy Watch 4 и 5.

Уязвимость позволяет злоумышленникам получать доступ к личным данным на системном уровне, включая банковскую информацию и личные сообщения. Вредоносный код маскировался под процесс Samsung, что усложняло его обнаружение.

Samsung уже начала развертывание обновления безопасности, которое должно устранить проблему. Пока исправление не установлено, пользователям рекомендуется избегать установки приложений из ненадёжных источников.