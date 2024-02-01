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Пользователи RuStore скачали приложение СберБанк Онлайн больше 10 млн раз

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Мобильное приложение СберБанк Онлайн стало самым скачиваемым в российском магазине приложений RuStore, его уже загрузили более 10 миллионов раз.

Более 82 миллионов человек используют приложение ежемесячно, причем более половины из них пользуются им каждый день.

Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore, отмечает, что аудитория RuStore за год выросла в пять раз и составляет 26 миллионов пользователей.

RuStore стал основным источником приложений для многих пользователей. Ежемесячно каталог сервисов и игр расширяется, обеспечивая широкий выбор для пользователей и вовлеченную аудиторию для разработчиков.

В российском магазине приложений для Android RuStore финансовые приложения являются наиболее скачиваемыми в неигровых категориях, составляя около половины всех загрузок. Затем следуют «полезные инструменты».

Раздел игр также пользуется популярностью и сопоставим по количеству скачиваний с разделом «полезных инструментов». За последний год количество приложений и игр в RuStore значительно увеличилось, и в настоящее время доступно более 32 000 различных приложений и игр.

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