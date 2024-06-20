Пользователи Reddit показали уникальный iPhone без камеры

Пользователи Reddit нашли особый iPhone, который не имеет камеры. Один из пользователей под ником dopeyout опубликовал фотографию этого телефона, который очень похож на iPhone, но без камеры на задней части. Обычно все iPhone, включая самые первые модели, имеют камеру.

По словам dopeyout, этот телефон был выдан его другу, который работает на атомной электростанции. Он объяснил, что на таких предприятиях запрещено использовать телефоны с камерами, поэтому сотрудникам выдают специальные модифицированные телефоны.

Один из комментаторов под ником kanyetherealkanye пошутил, что хотя у телефона нет камеры, вспышку они могли бы использовать в качестве фонарика. Другой пользователь под ником nhatsen сказал, что ему не удивительно, что на атомных электростанциях существуют такие правила безопасности. Он также поделился историей из своего опыта работы, где сотрудников заставляли парковать машины задом к стене для быстрой эвакуации.

Пользователи Reddit нашли компанию под названием NonCam, которая специализируется на модификации iPhone путем удаления камеры. Например, iPhone 7 без основной камеры можно приобрести за цену от 1,2 тысячи долларов.