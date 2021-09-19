Пользователи рассказали, подходят ли чехлы для iPhone 12 к новому iPhone 13?

IPhone 13 здесь уже есть у нескольких счастливчиков, и он имеет дизайн, который почти идентичен iPhone 12 — с плоскими краями, дисплеем от края до края, и многими другими. К сожалению, есть одно небольшое изменение, которое означает, что ваши чехлы для iPhone 12 не будут соответствовать вашему новому iPhone 13.

Чехлы для iPhone 12 с iPhone 13

Размеры у iPhone 13 Pro и iPhone 13 такие же:

Высота: 5,78 дюйма

Ширина: 2,82 дюйма

Толщина: 0,30 дюйма

А вот размеры iPhone 12 и iPhone 12 Pro:

Высота: 5,78 дюйма

Ширина: 2,82 дюйма

Толщина: 0,29 дюйма

Как видите, размеры iPhone 12 и iPhone 13 практически идентичны, но, к сожалению, выступ камеры на задней панели был переработан и теперь на iPhone 13 он больше, чем на iPhone 12. Это означает, что iPhone 13 имеет ряд новых возможностей камеры, но это также означает, что ваши чехлы для iPhone 12 не подойдут к iPhone 13 .

То же самое касается iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Из-за изменений в выступе камеры чехлы, предназначенные для iPhone 12 mini, не подходят для iPhone 13 mini .

Размеры iPhone 12 mini:

Высота: 5,18 дюйма

Виджеты: 2,53 дюйма

Толщина 0,29 дюйма

Размеры iPhone 13 mini:

Высота: 5,18 дюйма

Виджеты: 2,53 дюйма

Толщина 0,30 дюйма

И, наконец, как насчет iPhone 13 Pro Max и iPhone 12 Pro Max? Это та же история. Из-за изменений в конструкции выступа камеры чехлы для iPhone 12 Pro Max не подходят для iPhone 13 Pro Max .

Размеры iPhone 12 Pro Max:

Высота: 6,33 дюйма

Ширина: 3,07 дюйма

Толщина: 0,29 дюйма

Размеры iPhone 13 Pro Max:

Ширина: 3,07 дюйма

Высота : 6,33 дюйма

Толщина: 0,30 дюйма

Опять же, эти незначительные изменения в размерах (плюс решение Apple немного сместить расположение кнопок) означают, что чехлы для iPhone 12 не подходят к новому iPhone 13. Вместо этого вам придется покупать новые чехлы поверх него. при покупке нового iPhone независимо от того, покупаете ли вы чехлы от Apple или сторонних производителей у производителей аксессуаров.