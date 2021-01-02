Пользователи провели первые тесты процессора Snapdragon 888 в Mi 11

Пользователи провели первые тесты процессора Snapdragon 888 в Mi 1102.01.2021 21:12
Первым смартфоном, который получил новейший флагманский процессор от Qualcomm, стал Mi 11 от китайской компании Xiaomi.
Новинка уже предлагается на китайском рынке, и сразу после официального старта продаж Mi 11 в Сети стали появляться первые тесты самого производительного чипа от американской компании.
Как и ожидалось, производительность Snapdragon 888 значительно выше чем и предшественника — Snapdragon 865.
В синтетических тестах процессор обошел своего конкурента Apple A13 Bionic, но не по всем показателям.
Как оказалось, Snapdragon 888 в AnTuTu очень сильно нагревается и потребляет большое количество энергии.
В бенчмарке SPECint процессор Snapdragon 888 оказался на 26% производительнее, чем Snapdragon 865, при этом он на 65% потребляет больше энергии.
При этом тестах в PUBG: Mobile высокопроизводительный процессор в смартфоне Mi 11 за 30 минут игры израсходовал 9% аккумулятора, что достаточно много.
Тут стоит еще учесть, что тесты проводились на смартфоне, в котором возможно еще не оптимизировано программное обеспечение, так что в других аппаратах Snapdragon 888 может показать себя лучшие.
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