Пользователи провели первые тесты процессора Snapdragon 888 в Mi 11

Первым смартфоном, который получил новейший флагманский процессор от Qualcomm, стал Mi 11 от китайской компании Xiaomi.

Новинка уже предлагается на китайском рынке, и сразу после официального старта продаж Mi 11 в Сети стали появляться первые тесты самого производительного чипа от американской компании.

Как и ожидалось, производительность Snapdragon 888 значительно выше чем и предшественника — Snapdragon 865.

В синтетических тестах процессор обошел своего конкурента Apple A13 Bionic, но не по всем показателям.

Как оказалось, Snapdragon 888 в AnTuTu очень сильно нагревается и потребляет большое количество энергии.

В бенчмарке SPECint процессор Snapdragon 888 оказался на 26% производительнее, чем Snapdragon 865, при этом он на 65% потребляет больше энергии.

При этом тестах в PUBG: Mobile высокопроизводительный процессор в смартфоне Mi 11 за 30 минут игры израсходовал 9% аккумулятора, что достаточно много.

Тут стоит еще учесть, что тесты проводились на смартфоне, в котором возможно еще не оптимизировано программное обеспечение, так что в других аппаратах Snapdragon 888 может показать себя лучшие.