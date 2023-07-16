Пользователи пожаловались на замедление компьютера из-за обновления Windows 11

Новое обновление Windows 11 привело к очередным проблемам, пользователи в сети начали жаловаться на замедление компьютеров.

Компания Microsoft выпустила обновление KB5028185 для Windows 11, которое как оказалось, приводит к ухудшению работы системы.

TechRadar пишет, что у пользователей после применения обновления начались проблемы с подключением к интернету, замедлилась работа ПК и появились проблемы со входом в систему.

Помимо этого обновление KB5028185 не решило прошлую проблему, связанную с замедлением работы SSD.

В Microsoft пока не комментируют возникшие проблемы у пользователей.