Пользователи пожаловались, что RGB-подсветка повреждает корпус видеокарт

RGB-подсветка оперативной памяти может прожигать корпусы видеокарт, о чем стали сообщать пользователи на Reddit.

На фотографиях, опубликованных пользователями, видно, что на корпусах видеокарт появляются выжженные участки в местах контакта с ОЗУ, имеющим RGB-подсветку.

Пока неясно, что является причиной этого явления. Возможно, тепло, выделяемое подсветкой, или ультрафиолетовое излучение повреждают краску на корпусе.

Интересно, что подобная проблема не была обнаружена ранее, учитывая, что RGB-память присутствует на рынке уже много лет.