Главная » Новости

Пользователи пожаловались, что RGB-подсветка повреждает корпус видеокарт

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

RGB-подсветка оперативной памяти может прожигать корпусы видеокарт, о чем стали сообщать пользователи на Reddit.

Пользователи пожаловались, что RGB-подсветка повреждает корпус видеокарт

На фотографиях, опубликованных пользователями, видно, что на корпусах видеокарт появляются выжженные участки в местах контакта с ОЗУ, имеющим RGB-подсветку.

Пока неясно, что является причиной этого явления. Возможно, тепло, выделяемое подсветкой, или ультрафиолетовое излучение повреждают краску на корпусе.

Интересно, что подобная проблема не была обнаружена ранее, учитывая, что RGB-память присутствует на рынке уже много лет.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.