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Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой

03.08.2020 19:01

Эксперты рассказали, что нужно делать пользователям смартфонов, чтобы сохранить жизнь аккумулятору.
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.

Чтобы увеличить срок службы АКБ эксперты «Российской газеты» рекомендуют практиковать частичную зарядку, то есть держать заряд аккумулятора на уровне 30-80%.

Это хоть и приводит к тому, что придется более часто заряжать батарею, но это не будет нести дополнительную нагрузку на батарею.

Мнение о необходимости полностью разряжать и заряжать АКБ не актуально для литий-ионных батарей.

Также не стоит во время зарядки использовать смартфон, а лучше всего на время подзарядки его выключить вовсе, что позволит снизить на АКБ нагрузку, а значит и увеличить срок его службы.

Не рекомендуют допускать зарядки смартфона до 100% с помощью быстрой зарядки, и лучше всего остановится на показателе в 80%.

К тому же советуют использовать только оригинальные быстрые зарядки. К тому же заряжать таким зарядками смартфоны советуют только в прохладном помещении, так как она вызывает сильный нагрев, а если еще и температура окружающей среды высокая, то в совокупности эти факторы приводят к снижению емкости батареи.

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