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Пользователи новых iPad Pro заметили «зернистый» экран на планшетах

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Пользователи, у которых возникла проблема с «зернистостью» экрана, вероятно, приобрели iPad Pro из первой партии, где использовались панели от Samsung.

Пользователи новых iPad Pro заметили «зернистый» экран на планшетах

Владельцы недавно приобретенных iPad Pro столкнулись с проблемой «зернистости» экрана. Эта новая проблема чаще всего возникает на 11-дюймовых планшетах.

Первые пользователи, которые приобрели iPad Pro с чипами M4 и новыми OLED-экранами, заметили, что экран на их планшетах становится «зернистым».

Особенно это заметно в темное время суток, когда яркость установлена на средний или минимальный уровень и включен серый фон.

Многочисленные жалобы пользователей уже появились на форумах, включая Reddit. Интересно, что проблема чаще всего наблюдается именно у владельцев 11-дюймовых iPad Pro, тогда как комментарии от владельцев 13-дюймовых версий можно пересчитать по пальцам.

Странно то, что OLED-экраны для проблемных 11-дюймовых iPad Pro поставляет компания Samsung, в то время как для 13-дюймовых версий используется экран от LG Display.

Вполне возможно, что на заводе Samsung что-то произошло, так как такие же проблемы со «зернистостью» наблюдают и владельцы флагманской модели Galaxy S24 Ultra.

В своем последнем отчете Apple признала неудовлетворительное качество последних экранов, поставляемых Samsung. Из-за этого компания решила перевести часть заказов на 11-дюймовые панели для iPad Pro на LG Display.

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