Пользователи недовольны обновлением видеохостинга YouTube

Обновление популярного сервиса YouTube вызвало большое количество негативных отзывов от пользователей.

Компания Google прислушалась к просьбам пользователей и изменила настройки выбора качества, воспроизводимого видео.

Но как оказалось многим не понравились нововведения, и они негативно высказались в Сети.

Ранее пользователь в мобильном приложении YouTube мог вручную выбрать качество видео или установить автоматический параметр, который подстраивался под текущую скорость соединения.

Теперь предлагается выбрать наилучшее качество или экономия интернет-трафика.

Также сервис позволяет выбрать режим соединения Wi-Fi или сотовой сети. Все это в общей сложности усложнило выбор качества видео, и многим пользователям это не понравилось.

Новые изменения распространяются постепенно, поэтому пока они доступны не всем пользователям.