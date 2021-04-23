Пользователи недовольны обновлением видеохостинга YouTube

Пользователи недовольны обновлением видеохостинга YouTube23.04.2021 23:00
Обновление популярного сервиса YouTube вызвало большое количество негативных отзывов от пользователей.
Компания Google прислушалась к просьбам пользователей и изменила настройки выбора качества, воспроизводимого видео.
Но как оказалось многим не понравились нововведения, и они негативно высказались в Сети.
Ранее пользователь в мобильном приложении YouTube мог вручную выбрать качество видео или установить автоматический параметр, который подстраивался под текущую скорость соединения.
Теперь предлагается выбрать наилучшее качество или экономия интернет-трафика.
Также сервис позволяет выбрать режим соединения Wi-Fi или сотовой сети. Все это в общей сложности усложнило выбор качества видео, и многим пользователям это не понравилось.
Новые изменения распространяются постепенно, поэтому пока они доступны не всем пользователям.
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