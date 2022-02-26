Главная » Новости

Пользователи не смогли стереть свои файлы из-за ошибки в ОС Windows 11

На чтение 1 мин Просмотров 122 Опубликовано

Часто пользователи удаляют свои данные путем сброса системы, но как оказалось, в Windows 11 некоторые личные данные все же остаются.
Это выяснили энтузиасты блога Call4Cloud. Оказалось, что ошибка есть в Windows 11 и Windows 10 версии 21H2. Техника под управлением этой операционной системы даже после полного сброса системы отображает некоторые файлы пользователя.

Обычно к сбросу систему прибегают при продаже компьютера или ноутбука. После сброса данные пользователя и настройки остаются на диске в каталоге Windows.old. О проблеме уже сообщили компании Microsoft. Отмечается, что такая ситуация наблюдается не у всех пользователей, а у тех, кто использовал сервис One Drive.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.