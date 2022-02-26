Пользователи не смогли стереть свои файлы из-за ошибки в ОС Windows 11

Часто пользователи удаляют свои данные путем сброса системы, но как оказалось, в Windows 11 некоторые личные данные все же остаются.

Это выяснили энтузиасты блога Call4Cloud. Оказалось, что ошибка есть в Windows 11 и Windows 10 версии 21H2. Техника под управлением этой операционной системы даже после полного сброса системы отображает некоторые файлы пользователя.

Обычно к сбросу систему прибегают при продаже компьютера или ноутбука. После сброса данные пользователя и настройки остаются на диске в каталоге Windows.old. О проблеме уже сообщили компании Microsoft. Отмечается, что такая ситуация наблюдается не у всех пользователей, а у тех, кто использовал сервис One Drive.