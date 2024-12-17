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Пользователи назвали лучшие игры для PlayStation в 2024 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В блоге PlayStation появились результаты опроса, который касался лучших игр для игровых консолей PlayStation. Его участниками стали более 1,6 млн пользователей по всему миру.

Пользователи назвали лучшие игры для PlayStation в 2024 году

Так оказалось, что Игра Astro Bot названа лучшей игрой для PlayStation 5. Для PlayStation 4 лучшей игрой стала Call of Duty: Black Ops 6.

В других номинациях победителями стали Silent Hill 2 за лучший сюжет, Black Myth: Wukong за лучшее визуальное исполнение, Final Fantasy VII Rebirth за лучший саундтрек, Helldivers 2 за лучшую многопользовательскую игру, Fortnite за лучшую игру с постоянными обновлениями и Elden Ring: Shadow of the Erdtree за лучшее дополнение.

Лучшей спортивной игрой названа EA Sports FC 25, переизданием — The Last of Us Part II Remastered, а инди-игрой — Balatro. Главной игрой для PS VR2 стала Resident Evil 4 VR Mode, а самой ожидаемой игрой признали Ghost of Yotei.

 

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