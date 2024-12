Пользователи назвали лучшие игры для PlayStation в 2024 году

В блоге PlayStation появились результаты опроса, который касался лучших игр для игровых консолей PlayStation. Его участниками стали более 1,6 млн пользователей по всему миру.

Так оказалось, что Игра Astro Bot названа лучшей игрой для PlayStation 5. Для PlayStation 4 лучшей игрой стала Call of Duty: Black Ops 6.

В других номинациях победителями стали Silent Hill 2 за лучший сюжет, Black Myth: Wukong за лучшее визуальное исполнение, Final Fantasy VII Rebirth за лучший саундтрек, Helldivers 2 за лучшую многопользовательскую игру, Fortnite за лучшую игру с постоянными обновлениями и Elden Ring: Shadow of the Erdtree за лучшее дополнение.

Лучшей спортивной игрой названа EA Sports FC 25, переизданием — The Last of Us Part II Remastered, а инди-игрой — Balatro. Главной игрой для PS VR2 стала Resident Evil 4 VR Mode, а самой ожидаемой игрой признали Ghost of Yotei.