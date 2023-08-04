Пользователи на Linux обогнал владельцев Mac среди геймеров в Steam

На квартальной отчетной конференции стало известно, что популярная операционная система macOS от Apple, которая долгое время занимала второе место после Windows на платформе распространения игр Steam, теперь уступила свою позицию Linux. Согласно июльскому исследованию аппаратного обеспечения пользователей Steam, Linux теперь занимает второе место по популярности. Windows продолжает оставаться доминирующей ОС, используемой 96,21% пользователей, в то время как Linux составляет 1,96%, а macOS — 1,84% от общего числа пользователей.

Тем не менее, стоит отметить, что часть пользователей Linux, которые были учтены в исследовании, на самом деле не используют Steam на настольных компьютерах. Это связано с тем, что значительная часть Linux-пользователей играет на портативной платформе Steam Deck от Valve, работающей под управлением Linux. Этот факт, возможно, влияет на изменение доли Linux в отчетности.

Компания Apple также проявляет интерес в развитии Mac как игровой платформы, особенно с учетом высокой графической производительности чипов серий M1 и M2 в новых моделях Mac. В последние месяцы были выпущены некоторые известные игры для Mac, которые демонстрируют отличную работу на этих чипах. Однако результаты исследования Steam указывают на то, что у Apple предстоит пройти путь для увеличения доли пользователей Mac на этой платформе.

Важно отметить, что Steam проводит регулярные опросы пользователей, и результаты могут меняться от месяца к месяцу. Компания также внесла изменения в работу настольного приложения на Linux и macOS, что могло повлиять на представленные данные. Впереди у обеих операционных систем есть свои задачи для улучшения позиции на рынке игр и привлечения большего числа пользователей.