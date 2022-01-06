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Пользователи могут полностью отказаться от использования паролей к 2030 году

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Отказ от использования паролей предрекли эксперты в информационной безопасности.

Они считают, что пользователи могут полностью отказаться от использования паролей уже к 2030 году, пишет «Газета.Ru».

Эксперты говорят, что уже наблюдается тенденция популяризации биометрической аутентификации и других средств защиты.

При этом использовать пароль пользователи стали все реже. Тенденцию недавно задала и компания Microsoft, которая пользователям операционной системы Windows предложила программы для биометрической аутентификации.

Как отмечают специалисты, это не удивительно, что пароли стали все реже использовать, ведь аутентификация по биометрическим параметрам существенно упрощает ежедневное использование сервисов, с другой стороны это усложняет кражу личной информации.

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