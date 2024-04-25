Пользователи Мегамаркет теперь могут купить на маркетплейсе авто марки LADA

Компания LADA объявила о сотрудничестве с онлайн-маркетплейсом Мегамаркет, чтобы позволить клиентам покупать их автомобили через эту популярную онлайн-платформу.

Это новый шаг компании в развитии программы онлайн-продаж автомобилей. Уже существующий интернет-магазин LADA позволяет покупателям приобретать автомобили онлайн, начиная от выбора до завершения сделки.

Такой способ покупки автомобилей соответствует современным потребностям клиентов и имеет большой спрос. В 2024 году продажи автомобилей LADA через онлайн-каналы значительно выросли по сравнению с предыдущим годом.

LADA стала первым автопроизводителем в России, представившим свои автомобили на Мегамаркете. Это расширяет возможности для клиентов и предоставляет им больше вариантов для онлайн-покупки автомобилей. Чтобы приобрести автомобиль, клиенту нужно выбрать и оплатить модель на Мегамаркете в разделе «Автотовары» — «Автомобили» — «Новые автомобили». В настоящее время доступны LADA Granta, LADA Niva Legend 4×4 и LADA Niva Travel.

Техническое обслуживание покупки осуществляется через сервис СберАвто, который позволяет покупать и продавать автомобили онлайн. После оформления заказа с покупателем свяжется менеджер, чтобы предоставить консультацию по техническим характеристикам автомобиля и забронировать его.

Сначала автомобили будут доступны для покупки в Самарской области. Компания также планирует расширить модельный ряд и географию продаж, а также предоставить возможность доставки автомобилей до дома. Кроме того, клиенты смогут получать кешбэк бонусы СберСпасибо, которыми можно будет оплатить до 99% стоимости покупок у партнеров Сбера.