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Пользователи «Мегафона» столкнулись со сбоями мобильной связи и интернета

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На сбои интернета и связи указывали и данные сайта Downdetector. Этот сервис отслеживает сбои и полные отключения сервисов и интернет-ресурсов.

Абоненты «Мегафона» жалуются на работу мобильной связи и интернета.

После обеда было зафиксировано 702 жалобы, из которых 43% жалоб было связано на работу мобильного интернета, 20% на низкий сигнал мобильной связи, а 37% абонентов пожаловали на полное отсутствие сигнала.

Проблема с доступом в интернет с мобильного телефона и отсутствие связи фиксируют жители столицы РФ, Северной столицы, Мурманска, Архангельска, Самары и других крупных городов страны.

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