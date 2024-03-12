Пользователи iPhone жалуются на работу аккумулятора после обновления iOS 17.4

Прошло несколько дней с момента выпуска iOS 17.4, который вводит альтернативные магазины приложений в Европе. Однако некоторые пользователи iPhone сообщают о сокращении автономности устройства после обновления.

Международные порталы, такие как PhoneArena, обнаружили значительное количество сообщений в социальных сетях, где пользователи жалуются на быстрое разрядание батареи. Некоторые утверждают, что потребление заряда увеличилось на 40% всего за 2 часа работы, в то время как другие отмечают, что написание всего нескольких постов в соцсетях привело к снижению заряда на 13%.

Ещё одна проблема, о которой сообщают пользователи, связана с увеличением времени зарядки после обновления до iOS 17.4. Хотя Apple ранее уточняла, что оптимизация использования устройства может потребовать нескольких дней, многочисленные отзывы указывают на различные проблемы.

Пока Apple не предоставила официальной информации о проблемах с автономностью батареи, которые возникли после обновления, пользователи должны следить за ситуацией и ожидать дальнейших обновлений или исправлений.

Несмотря на сообщения о проблемах с батареей, стоит отметить, что обновление iOS 17.4 внесло важные изменения, включая исправления нескольких уязвимостей, что может быть критически важно для безопасности устройств.