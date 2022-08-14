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Пользователи iPhone уже раскритиковали вернувшуюся функцию отображения заряда батареи

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Недавно сообщалось, что Apple в последней бета-версии iOS 16 вернула долгожданную функцию.
В iOS 16 beta 5 появился заряд аккумулятора в процентах, а эта функция ушла со смартфонов iPhone как только был выпущен iPhone X с «челкой».

Пока заряд в процентах можно видеть на iPhone 12, 13, iPhone X, тогда как на остальных моделях ее нет.

Как оказалось решение оказалось спорным. По словам генерального директора китайской социальной сети Weibo, процент заряда виден только в заполненном значке аккумулятора, а это вводит в заблуждение и кажется, что смартфон полностью заряжен.

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