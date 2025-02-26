Пользователи iPhone сообщают о проблемах с будильником из-за Face ID

Пользователи iPhone начали жаловаться на проблемы с будильником, сообщает портал HuffPost. Сообщения об этом появились на Reddit и в TikTok.

Один из пользователей, brunson_state, рассказал, что не услышал будильник и проснулся только от звонка начальника. Другой пользователь, alexiearmour, пропустил рейс в аэропорт из-за того, что будильник не сработал.

Журналисты предполагают, что проблема может быть связана с функцией «Распознавание внимания», которая есть на iPhone с Face ID. Если в момент срабатывания будильника телефон определяет, что пользователь уже проснулся, он может отключить будильник, даже если пользователь всё ещё спит.

Чтобы избежать таких ситуаций, специалисты рекомендуют отключить эту функцию. Для этого нужно зайти в настройки, выбрать «Универсальный доступ», затем «Face ID и внимание» и отключить «Распознавание внимания».

Ранее издание The Verge сообщило, что Apple не смогла устранить проблемы с будильником, и с весны 2024 года пользователи продолжают сталкиваться с тем, что будильник может не сработать или сработать с задержкой.