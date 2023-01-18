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Пользователи iPhone продолжают сообщать об огромном количестве багов в устройствах с iOS 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Apple до сих пор не решила ряд проблем в iOS 16, финальная версия системы вышла в сентябре, в декабре компания начала распространять iOS 16.2, но в ней есть прежние ошибки.
Пользователи на форуме MacRumors продолжают жаловаться на ряд ошибок системы, причем они отмечаются не только в новейших устройствах, но также в iPhone 8, который тоже может работать на iOS 16.

Большое количество жалоб на медленную работу операционной системы, быстрый разряд аккумулятора, зависание приложения «Камера», ошибки в работе встроенных приложений и т.д.

В Apple не комментируют огромное количество ошибок, и возможно их даже не исправят, так как раньше выйдет iOS 17.

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