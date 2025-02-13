Пользователи iPhone начинают обновлять свои устройства быстрее

Согласно новому отчету Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), владельцы iPhone начали реже сохранять свои устройства на длительный срок.

В декабре 2024 года 36% пользователей владели своим предыдущим iPhone два года или меньше, что выше по сравнению с 31% в конце 2023 года. В то же время уменьшается число тех, кто использует свои телефоны три года и более.

Несмотря на то, что отчет может касаться только рынка США, данные показывают, что программы обмена и планы рассрочки способствуют более частой модернизации.

Замедление продаж Apple также может свидетельствовать о том, что самые преданные пользователи продолжают обновляться, в то время как другие ждут появления новых функций или выгодных предложений.

Компания Apple продолжает внедрять инновации, чтобы стимулировать спрос, и если пользователи начнут обновлять свои устройства чаще, это может говорить о том, что новые функции оправдывают ожидания.

В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению циклов обновления для растущего сегмента покупателей iPhone.