Пользователи iPhone из РФ пожаловались на оплату за перезагрузку смартфонов

Использование iPhone в России может приводить к автоматической отправке платных SMS в США при смене номера телефона и повторной регистрации в сервисах FaceTime и iMessage, пишет со ссылкой на «ТАСС» издание «Газета.ру».

Однако представители «Мегафона» опровергли информацию о том, что такие сообщения отправляются при каждой перезагрузке смартфона, обновлении iOS и замене SIM-карты.

Оператор признал, что автоматическая отправка платных сообщений за границу с iPhone возможна только в случае смены номера телефона и повторной регистрации в FaceTime и iMessage. Это необходимо для корректной настройки сервисов и происходит путем отправки сообщений в страну, где производится устройство.

В «Мегафоне» пояснили, что пользователи могут отключить функцию отправки платных SMS, перейдя в настройки смартфона, затем в разделы «FaceTime» и «iMessage» и отключив соответствующие опции. Однако следует отметить, что в этом случае сервисы Apple, связанные с данными сервисами, перестанут функционировать.

Таким образом, использование iPhone в России может приводить к автоматической отправке платных SMS в США только при определенных условиях, связанных с изменением номера телефона и повторной регистрацией в FaceTime и iMessage.

«Мегафон» рекомендует пользователям отключить данную функцию, но предупреждает, что это может привести к неработоспособности сервисов Apple.

Источник: Газета.ру.