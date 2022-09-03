Пользователи iPhone 14 Pro сами будут решать сколько вырезов сделать на экране

О том, что компания Apple откажется от моноброви в своих смартфонов и начнет использовать вырезы, сообщалось неоднократно.

Чем ближе к презентации устройств, тем больше сообщений появляется в сети. Так, по поводу вырезов вверху экрана смартфонов была неоднозначная информация, которая, судя по всему наконец-то прояснилась.

Как сообщил источник, в iPhone 14 Pro можно с помощью настроек сделать один большой вырез или два отдельных. То есть визуально на экране может быть, как два выреза, так и один большой.

Напомним, что презентация новых смартфонов состоится уже 7 сентября. Моделям приписывают много нововведений, включая вырез, появление процессора Apple A15, а также модуля на 48 Мп в основной камере.

В связи с этим ожидается и увеличение цены на устройства. В результате самый доступный iPhone 14 обойдется в 750 долларов, а самый дорогой iPhone 14 Pro Max оценят в 1 150 долларов.