Главная » Новости

Пользователи iPhone 14 Pro сами будут решать сколько вырезов сделать на экране

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

О том, что компания Apple откажется от моноброви в своих смартфонов и начнет использовать вырезы, сообщалось неоднократно.

Чем ближе к презентации устройств, тем больше сообщений появляется в сети. Так, по поводу вырезов вверху экрана смартфонов была неоднозначная информация, которая, судя по всему наконец-то прояснилась.

Как сообщил источник, в iPhone 14 Pro можно с помощью настроек сделать один большой вырез или два отдельных. То есть визуально на экране может быть, как два выреза, так и один большой.

Напомним, что презентация новых смартфонов состоится уже 7 сентября. Моделям приписывают много нововведений, включая вырез, появление процессора Apple A15, а также модуля на 48 Мп в основной камере.

В связи с этим ожидается и увеличение цены на устройства. В результате самый доступный iPhone 14 обойдется в 750 долларов, а самый дорогой  iPhone 14 Pro Max оценят в 1 150 долларов.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.