Пользователи Google Pixel 9 Pro Fold не смогут пользоваться зарядкой Pixel Stand 2

В преддверии презентации Pixel 9 Pro Fold стало известно, что зарядка с помощью Pixel Stand 2 не будет возможна для нового складного устройства Google.

Это беспроводное зарядное устройство, представленное вместе с Pixel 6 и 6 Pro, по-прежнему стоит 79 долларов и поставляется с адаптером питания на 30 Вт и кабелем USB-C длиной 1,5 м.

Pixel Stand 2 обеспечивает мощность беспроводной зарядки до 23 Вт для Pixel 9 Pro XL, 21 Вт для Pixel 9 Pro и 15 Вт для Pixel 9. Однако в обновленной документации Google указано, что Pixel 9 Pro Fold не поддерживает это устройство. Причиной является несовпадение положения зарядной катушки, что может затруднить процесс зарядки.

Google рекомендует использовать другие беспроводные зарядные устройства и корректировать положение телефона для успешной зарядки.

Также в документации представлен график, показывающий расположение катушки зарядки для нового устройства. Для оригинального Pixel Fold мощность зарядки через Pixel Stand 2 составляет только 7,5 Вт.

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