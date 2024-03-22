Пользователи Galaxy S24 Ultra пожаловались на запах горелого пластика от их стилусов

Один из пользователей форума Reddit написал, что обратил внимание на запах горелого пластика, который исходит от стилуса смартфона Galaxy S24 Ultra.

Позже таких сообщений появилось больше. Все пользователи утверждают, что действительно чувствуют запах горелого пластика.

Пользователи предположили, что стилус может плавиться, и это может быть связано с массовым дефектом или браком.

Однако позднее представитель Samsung объяснил, что сам по себе стилус нагреваться и плавиться не может, а запах появляется в связи с тем, что аксессуар располагается близко к к внутренним компонентам смартфона, которые выделяют большое количество тепла при использовании.

Пользователей заверили, что ситуация является нормальной и никаких проблем нет.