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Пользователи Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra пожаловались на «зелёные экраны смерти»

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Владельцы уже жаловались на экраны Samsung Galaxy S20, но тогда они сообщали, что экраны флагманских смартфонов мерцают зеленым оттенком или белым.
Сейчас в основном с такой проблемой столкнулись пользователи Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Мерцание появлялось чаще всего во время запуска игры, но затем оно участилось.

В техподдержке Samsung посоветовали сбросить смартфон на заводские настройки, но это на самом деле не помогло, так как мерцание не прекратилось и стал наблюдаться чрезмерный нагрев аппарата.

Почти две недели назад на Reddit появилась ветка обсуждений проблемам с экраном дорогих смартфонов от Samsung.

Причем все указывают, что проблемы начались сразу после года эксплуатации Samsung Galaxy S20, когда на аппараты закончилась гарантия.

Стоит отметить, что некоторые пользователи связывают возникшие проблемы в работе экранов с обновлением программного обеспечения.

Samsung Samsung Galaxy S20
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