Пользователи гаджетов на iOS смогут входить в WhatsApp с помощью Touch ID и Face ID

В WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестируют новую функцию, благодаря которой пользователи устройств Apple смогут воспользоваться возможностью входить в профиль без использования пароля.

В частности, тестируется функция входа с помощью отпечатка пальца (Touch ID) и скана лица (Face ID). Новую возможность обнаружили в бета-версии WhatsApp для iPhone. После официального выхода пользователи яблочных смартфонов смогут воспользоваться нововведениями.

При этом ранее WhatsApp запустил подобную функцию для владельцев Android-устройств.

Стандарт passkey сейчас активно развивается в среде технологических компаний и считается намного более безопасным, чем обычные пароли.