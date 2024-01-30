Главная » Новости

Пользователи гаджетов на iOS смогут входить в WhatsApp с помощью Touch ID и Face ID

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

В WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестируют новую функцию, благодаря которой пользователи устройств Apple смогут воспользоваться возможностью входить в профиль без использования пароля.

В частности, тестируется функция входа с помощью отпечатка пальца (Touch ID) и скана лица (Face ID). Новую возможность обнаружили в бета-версии WhatsApp для iPhone. После официального выхода пользователи яблочных смартфонов смогут воспользоваться нововведениями.

При этом ранее WhatsApp запустил подобную функцию для владельцев Android-устройств.

Стандарт passkey сейчас активно развивается в среде технологических компаний и считается намного более безопасным, чем обычные пароли.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.