Пользователи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 пожаловались на проблемы с дисплеями

Apple проводит расследование проблемы с ложными касаниями на экранах своих смарт-часов Series 9 и Ultra 2.

Внутренний документ компании, направленный авторизованным поставщикам услуг, сообщает о возникновении этой проблемы и намерении Apple решить ее с помощью обновления watchOS. Однако, точная дата выпуска исправления пока неизвестна.

Пользователи столкнулись с беспорядочным движением содержимого на экранах своих смарт-часов, даже если они не взаимодействуют с устройствами.

Это может вызвать случайный ввод пароля или невозможность его ввода. Некоторые пользователи Reddit уже опубликовали видео, демонстрирующие эту проблему.

Apple рекомендует специалистам по ремонту не производить физическое вмешательство, пока не будет завершено расследование и найдена причина неполадки.

Компания не раскрывает информации о том, насколько широко распространена эта проблема среди пользователей своих устройств и не сообщает о сроках выпуска патча, исправляющего ошибку.

Однако, пользователи ожидают, что Apple постарается решить эту проблему как можно скорее, чтобы обеспечить нормальную работу и удобство использования своих смарт-часов.