Пользователи Apple Watch получили позеленевший экран после установки watchOS 9.5

Очередное обновление смарт-часов Apple Watch добавило проблем пользователям.

Обновление watchOS 9.5 изменило работу экранов смарт-часов от Apple. Вместо черного экрана на часах стал проступать зелёный оттенок.

Такая проблема затрагивает не только владельцев Apple Watch Series 8, но и более старых моделей.

Пользователи пишут, что зелёный оттенок хорошо виден при вводе пароля, в центре управления и при просмотре уведомлений.

Все специалисты уверены, что новая проблема связана с программным багом, и ее должны исправить в ближайшем обновлении.