Пользователи Apple Maps в Нидерландах смогут сообщать о ДТП

Начиная с iOS 14.5, Apple Maps предоставила пользователям в США возможность сообщать о происшествиях, таких как аварии, проверки скорости, опасности и т.д. Теперь эта функция была расширена для пользователей «Apple Maps» в Нидерландах.

Согласно iCultre, Apple расширила эту функцию для пользователей «Apple Maps» в Нидерландах, и это расширение следует за добавлением других функций для «Apple Maps» в стране, таких как ограничение скорости.

Когда пользователи сообщают об инциденте на своем маршруте, Apple использует эту информацию, чтобы информировать других пользователей и обеспечивать учет аварий, опасностей и других событий при расчете наилучшего маршрута. Эта функция доступна на iPhone под управлением iOS 14.5 и новее.

Источник — Astera.