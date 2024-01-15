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Пользователи Android пожаловались на удаление скачанной игры без их ведома

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Пользователи Google Play столкнулись с неприятной ситуацией, когда Google начал удалять приложения и игры без предупреждения.

Эксперты издания gHacks сообщают, что даже платные программы подвержены удалению.

По их информации, игра Wayward Souls стоимостью 7 долларов, была скачана одним из пользователей, который позже удивился, не обнаружив ее на своем устройстве. Еще больше он удивился, когда игры не оказалось в магазине приложений.

То есть компания не только удалила игру из магазина приложений, но и без предупреждений удалила ее и с устройства пользователя.

Как известно, даже если приложения или игры удаляют в магазине приложений, уже скачанное ПО на смартфоне по-прежнему можно использовать, но похоже не во всех случаях.

Пока Google  никак не комментировала ситуацию, но некоторые эксперты уверены, что подобных случаев будет больше, и возвращать потраченные за приложения средства компания не будет.

 

 

 

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