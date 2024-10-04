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Пользователи 2ГИС получили уведомления о привязке номера телефона

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С 3 октября пользователи электронного справочника с картами городов «2ГИС» начали получать уведомления о необходимости привязать номер телефона к своей учетной записи.

Это связано с новыми требованиями законодательства РФ, в соответствии с которыми вход через Apple и Google станет недоступен.

В уведомлении указано: «Добавьте телефон, чтобы не потерять аккаунт».

Привязка номера позволит пользователям входить в приложение даже после его блокировки. Также останется возможность входа в «2ГИС» через социальные сети.

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