О новой схеме мошенничества предупредили пользователей WhatsApp

Мошенники нашли новый простой способ «угона» аккаунта WhatsApp, причем для этого они не взламывают смартфон пользователя, а обманным путем выведывают шестизначный код подтверждения.

О новом способе обмана сообщил журналист Forbes. Напомним, в WhatsApp пользователи используют в качестве профиля свой номер телефона.

При смене смартфона или переустановки программы на телефоне, он вводит свой номер и шестизначный код, которые приходит в виде SMS от сервиса.

Именно этот код и крадут злоумышленники. Они научились подделывать сообщения выдавая себя за знакомых потенциальной жертвы.

В нем они пишут: «У меня не работают SMS, и я попросил отправить код на твой номер, перешли мне его».

Жертва ничего не подозревая автоматически пересылает его злоумышленникам, думая, что этот код принадлежит другому номеру.

Но фактически он отправляет свой шестизначный код. После его получения мошенники его используют на своем устройстве, и тем самым получают доступ к чужому аккаунту.