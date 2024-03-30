Пользователей в РФ призывают не использовать фен или рис, если телефон попал в воду

Если смартфон попал в воду, не стоит следовать советам, которые можно найти в интернете, таким как использование фена или микроволновки для просушки или погружение в рис.

Эти рекомендации не только бесполезны, но и могут навредить вашему устройству. Впитывание влаги рисом не спасет детали от коррозии, а поток теплого воздуха может перегреть и повредить компоненты. А вот помещение смартфона в микроволновку и вовсе является опасным.

Вместо этого, лучше всего обратиться в сервисный центр. Но если такая возможность отсутствует, можно попытаться восстановить телефон самостоятельно:

Тщательно протрите устройство сухой тканью и, если возможно, извлеките аккумулятор.

Выньте сим-карту и карту памяти, если они есть.

Несильно постучите устройством о ладонь, чтобы удалить излишки влаги.

Поместите смартфон в сухое место с хорошей вентиляцией и попробуйте включить его через сутки.

Если у вас получится запустить телефон, сразу сделайте резервную копию ваших данных. Таким образом, вы не потеряете их даже в случае повторного возникновения проблем с устройством. Для проверки работы гаджета и состояния внутренних компонентов рекомендуется обратиться к специалистам в сервисном центре.

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