Пользователей в РФ предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

По сообщению компании F.A.C.C.T., мошенники начали использовать новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Они отправляют сообщения от имени «службы поддержки» с информацией о заявке на удаление аккаунта и предлагают пользователю отменить процедуру через специальную форму.

Если пользователь переходит по ссылке, он попадает на фишинговый сайт, внешне похожий на Telegram, где ему предлагается ввести номер телефона и код безопасности. После этого мошенники получают доступ к аккаунту и перехватывают управление каналами, которые администрировал пользователь.

Эксперты отмечают, что фишинговый сайт сразу же проверяет введенные данные, и если они неверны, появляется сообщение об ошибке. Мошенники используют только один активный ресурс и запасной домен в случае блокировки предыдущего, поскольку они отправляют ссылки на ресурсы для кражи аккаунтов в личных сообщениях.

Компания F.A.C.C.T. подчеркивает, что сторонние лица не могут запрашивать удаление аккаунта в Telegram, и только сами пользователи могут деактивировать его в настройках. Они рекомендуют пользователям быть осторожными и не предоставлять свои личные данные на подозрительных сайтах. Также можно установить сроки удаления аккаунта после определенного периода неактивности.

Источник: РБК.