Пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества в Интернете

В России, как и в других странах мира, появился новый вид мошенничества, связанный с популярным мессенджером WhatsApp, о чем предупредили зарубежные журналисты PhoneArena.

Дело в том, что пользователи мессенджера рискуют лишиться доступа к учетной записи, но в случае, если воспользоваться обновлением, в котором есть розовая тема оформления.

Известно, что уже тысячи людей уже стали жертвами взломов. Мошенники предлагают установить обновление, ссылка на которое приходит в один из групповых чатов. В этом обновлении предлагается розовая тема оформления.

После перехода на ссылку и нажатия кнопки скачать, загружается программа, которая и позволяет хакерам лишить доступа к учетной записи.

Если пользователь уже скачал обновление, то рекомендуется удалить приложение со всех устройств, сменить пароль и очистить кэш браузера.