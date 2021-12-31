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Пользователей предупредили об угрозе утечки сохраненных в браузерах паролей

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Менеджер паролей в популярных браузерах оказался не самым надежным хранилищем паролей.
Хакеры разработали опасный вирус, который способен воровать пароли пользователей, хранящиеся в браузере Google Chrome, Microsoft Edge и Opera.

Новая вредоносная программа получила название RedLine, сообщает пресс-служба исследовательской компании AhnLab ASEC.

RedLine не распространяется одной командой хакеров, ее предлагают купить в даркнете всего за 200 долларов, и такой подход распространения ПО более опасный чем кажется на первый взгляд.

RedLine ищет в браузере файл «Login Data», а он используется для хранения паролей в перечисленных браузерах.

Троян извлекает пароли из программы для просмотра интернет-страниц и перенаправляет их хакерам.

Специалисты отмечают, что антивирусы и встроенная система защиты в браузере не способна распознать RedLine, поэтому пока хранить в Google Chrome, Microsoft Edge и Opera пароли очень опасно.

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