Пользователей некоторых моделей Samsung призвали срочно обновить свои смартфоны

Смартфоны Samsung сейчас могут быть подвержены уязвимости CVE-2022-22292, которая позволит сторонним приложениям получить высокий контроль за устройством.

По данным специалистов безопасности Kryptowire, в смартфонах корейской компании под управлением Android 9, 10, 11 и 12 есть серьезная уязвимость.

Через нее вредоносные приложения могут получить полный контроль над смартфоном.

Специалисты Kryptowire проинформировали производителя сразу после обнаружения уязвимости, и разработчики уже выпустили патч закрывающий «дыру» для хакеров.

Патч распространяется с февральским обновлением безопасности, поэтому его следует установить обязательно.