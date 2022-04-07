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Пользователей некоторых моделей Samsung призвали срочно обновить свои смартфоны

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Смартфоны Samsung сейчас могут быть подвержены уязвимости CVE-2022-22292, которая позволит сторонним приложениям получить высокий контроль за устройством.
По данным специалистов безопасности Kryptowire, в смартфонах корейской компании под управлением Android 9, 10, 11 и 12 есть серьезная уязвимость.

Через нее вредоносные приложения могут получить полный контроль над смартфоном.

Специалисты Kryptowire проинформировали производителя сразу после обнаружения уязвимости, и разработчики уже выпустили патч закрывающий «дыру» для хакеров.

Патч распространяется с февральским обновлением безопасности, поэтому его следует установить обязательно.

Samsung
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