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Пользователь Reddit создал LEGO-набор для фанатов Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Пользователь Reddit с ником legotruma создал новый LEGO-набор, посвященный компании Apple, который был представлен на платформе LEGO Ideas.

Пользователь Reddit создал LEGO-набор для фанатов Apple

В наборе воссоздан миниатюрный магазин Apple Store с деталями, отражающими стиль и атмосферу компании из Купертино. Внутри магазина можно найти маленькие модели популярных устройств Apple, таких как iMac, MacBook, iPhone, iPod mini, AirPods, Apple Watch и Apple Vision Pro. Также в магазине присутствуют LEGO-человечки, изображающие покупателей и продавцов.

Пользователь Reddit создал LEGO-набор для фанатов Apple

Модель также содержит рядом с магазином деревья фикуса, которые Apple часто размещает рядом с реальными Apple Store. Набор имеет съемную крышу для доступа к интерьеру. Всего в наборе 1539 деталей.

Организация LEGO Ideas предоставляет платформу, где энтузиасты могут предлагать свои LEGO-конструкторы. Если набор получит 10 000 оценок на платформе в течение полугода, компания LEGO рассмотрит возможность его официального выпуска.

Однако для официального выпуска потребуется также разрешение самой Apple. За короткий период после анонса набор уже набрал более 2000 оценок, что свидетельствует о его популярности среди пользователей.

Пользователь Reddit создал LEGO-набор для фанатов Apple

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