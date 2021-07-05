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Пользователь показал новый Google Play для смарт-часов с Wear OS 3.0

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Google и Samsung совместными усилиями разработали новую версию Wear OS, которая объединила в себе самое лучшее от Wear OS и Tizen, а также получила новый интерфейс.
Предположительно дебют Wear OS 3.0 состоится на Galaxy Watch 4.

Недавно компания Google начала распространять обновление магазина Google Play для смарт-часов, и его уже получил пользователь Reddit с часами Suunto 7.

Он в Сети показал отличие текущей версии Google Play и будущей. Так, в магазине изменили иконку поиска, в частности ее уменьшили, и она вместо зеленой стала белой.

Еще в магазине уменьшили размер шрифта и иконки, к тому же они стали круглыми. Пока обновление Google Play распространяется выборочно, и если компания не зафиксирует сбоев, то новый интерфейс получат и другие пользователи.

Google Play Wear OS 3.0
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