Пользователь показал новый Google Play для смарт-часов с Wear OS 3.0

Google и Samsung совместными усилиями разработали новую версию Wear OS, которая объединила в себе самое лучшее от Wear OS и Tizen, а также получила новый интерфейс.

Предположительно дебют Wear OS 3.0 состоится на Galaxy Watch 4.

Недавно компания Google начала распространять обновление магазина Google Play для смарт-часов, и его уже получил пользователь Reddit с часами Suunto 7.

Он в Сети показал отличие текущей версии Google Play и будущей. Так, в магазине изменили иконку поиска, в частности ее уменьшили, и она вместо зеленой стала белой.

Еще в магазине уменьшили размер шрифта и иконки, к тому же они стали круглыми. Пока обновление Google Play распространяется выборочно, и если компания не зафиксирует сбоев, то новый интерфейс получат и другие пользователи.