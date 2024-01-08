Полупроводник из графена разработали китайские и американские ученые

Полученный полупроводник из графена обладает рядом уникальных характеристик. Его создали и разработали специалисты из Китая и США.

Во-первых, его подвижность электронов в 10 раз выше, чем у кремния. Это означает, что графеновый полупроводник может обеспечивать более быструю и эффективную передачу электронов. Во-вторых, графен обладает высокой прочностью и гибкостью, что делает его применимым в различных областях, включая электронику, гибкие электронные устройства и энергетику.

Технология эпитаксиального графена, разработанная учеными, позволяет производить этот материал с помощью существующих методов обработки материалов, что упрощает его коммерциализацию. Это открывает новые возможности для использования графена в промышленности и повышает его потенциал для замены кремния.

Прорыв в создании функционального полупроводника из графена открывает новые перспективы для развития электроники и других технологий на основе этого материала.

Однако, дальнейшие исследования и разработки необходимы для оптимизации производства графеновых устройств и их внедрения в практические приложения.

Несмотря на это, данное достижение подтверждает перспективность использования графена в будущих технологиях и укрепляет его позицию как одного из самых перспективных материалов для индустрии.