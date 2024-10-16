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Польский стартап MAB Robotics сделал робособаку, которая бегает под водой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания MAB Robotics показала новую версию своего робота Honey Badger. Четвероногий робот успешно способен перемещаться по дну бассейна.

Польский стартап MAB Robotics сделал робособаку, которая бегает под водой

Хотя его ноги не так эффективны, как традиционные пропеллеры для подводных роботов, это видео демонстрирует надежность и скорость, которые редко встречаются в таких устройствах.

Польская компания подчеркивает, что одним из основных направлений использования робота могут стать поисково-спасательные операции.

«Создание систем передвижения, которые могут преодолевать преграды в подводной среде, — это интересная задача. Я надеюсь, что наша работа будет полезна для инспекций и обслуживания в затопленных районах», — написал соучредитель и генеральный директор MAB Якуб Бартошек в социальных сетях.

Поисково-спасательные операции важны, так как они помогают избежать рисков для людей, когда нужно работать в опасных зонах после стихийных бедствий или техногенных аварий.

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