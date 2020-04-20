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Половину мобильных приложений могут взломать хакеры

20.04.2020 15:02

При этом в 76% случаев хакерам не требуется физического доступа к устройству.
Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры.

При исследовании было проверено 14 мобильных приложений для Android и iOS. Среди них оказались те программы, которые скачаны из магазина более 500 раз.

Оказалось, что в 13 из 14 приложений есть уязвимость, позволяющая получать доступ к персональным данным пользователя.

Как упоминалось выше, в 76% случаев получить доступ злоумышленники могут, не имея физического доступа к устройству.

В некоторых приложениях имеются уязвимости, позволяющие получить пин-коды и пароли, а каждое второе приложение позволяет проводить мошеннические операции и кражу денежных средств.

Что немного защитить себя от кражи данных или денег, специалисты советуют обязательно устанавливать пин-код для разблокировки гаджета, так как это позволит ограничить возможности при физическом доступе, а также ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или СМС.

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