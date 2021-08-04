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Полные спецификации Samsung Galaxy Buds2 просочились перед запуском

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Samsung готовится к запуску 11 августа. На этом мероприятии компания выпустит два новых складных смартфона, а также двое новых умных часов и Galaxy Buds2. Но до официального запуска произошла утечка полных спецификаций Galaxy Buds2.

Полные спецификации Samsung Galaxy Buds2 просочились перед запуском

Утечка исходит от известного информатора Снупи, который поделился спецификациями будущих беспроводных наушников в Twitter. Новые настоящие беспроводные наушники будут поддерживать Bluetooth 5.2 и будут иметь глянцевую поверхность. Кроме того, наушники будут поставляться с поддержкой активного шумоподавления, а также с режимом окружающей среды. Каждый наушник вмещает 3 микрофона, а его зарядный чехол совместим с беспроводной зарядкой Qi, а также имеет рейтинг IPX7 по водонепроницаемости.

Полные спецификации Samsung Galaxy Buds2 просочились перед запуском

Говоря о времени автономной работы, утечка показывает, что время автономной работы наушников с включенным ANC составит 5 часов. При выключенном ANC Galaxy Buds2 может работать до 8 часов. Зарядный чехол обеспечивает дополнительные 13 часов воспроизведения с включенным ANC и 20 часов с выключенным ANC. Примечательно, что типстер добавил, что зарядка наушников всего за 5 минут позволит им обеспечить 55 минут воспроизведения.

Источник — Astera.

Samsung Galaxy Buds2
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