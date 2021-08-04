Полные спецификации Samsung Galaxy Buds2 просочились перед запуском

Samsung готовится к запуску 11 августа. На этом мероприятии компания выпустит два новых складных смартфона, а также двое новых умных часов и Galaxy Buds2. Но до официального запуска произошла утечка полных спецификаций Galaxy Buds2.

Утечка исходит от известного информатора Снупи, который поделился спецификациями будущих беспроводных наушников в Twitter. Новые настоящие беспроводные наушники будут поддерживать Bluetooth 5.2 и будут иметь глянцевую поверхность. Кроме того, наушники будут поставляться с поддержкой активного шумоподавления, а также с режимом окружающей среды. Каждый наушник вмещает 3 микрофона, а его зарядный чехол совместим с беспроводной зарядкой Qi, а также имеет рейтинг IPX7 по водонепроницаемости.

Говоря о времени автономной работы, утечка показывает, что время автономной работы наушников с включенным ANC составит 5 часов. При выключенном ANC Galaxy Buds2 может работать до 8 часов. Зарядный чехол обеспечивает дополнительные 13 часов воспроизведения с включенным ANC и 20 часов с выключенным ANC. Примечательно, что типстер добавил, что зарядка наушников всего за 5 минут позволит им обеспечить 55 минут воспроизведения.

Источник — Astera.