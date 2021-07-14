Полные характеристики Vivo S10 Pro подтверждены перед запуском

Серия Vivo S10 будет официально представлена ​​завтра в Китае. В линейке есть два телефона, а именно S10 и S10 Pro. Ходят слухи, что обе модели имеют идентичные характеристики, и в основном они различаются по камере. Полные характеристики S10 Pro были раскрыты сегодня в листинге TENAA.

Список TENAA для Vivo S10 Pro показывает, что его размеры 158,2×73,6 мм, а его толщина составляет всего 7,29 мм. Устройство весит всего 173 грамма, несмотря на то, что в нем установлена ​​батарея емкостью 3970 мАч. Предыдущие отчеты показали, что он поддерживает быструю зарядку 44 Вт.

Vivo S10 Pro оснащен 6,44-дюймовым дисплеем S-AMOLED FHD + с более широким вырезом. Список TENAA подтверждает, что в вырезе дисплея находится 44-мегапиксельная основная селфи-камера и 8-мегапиксельная вторичная линза. В экран интегрирован сканер отпечатков пальцев.

На задней панели S10 Pro есть квадратный модуль камеры, который включает 108-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную вторичную линзу, 2-мегапиксельную камеру и светодиодную вспышку. Устройство работает под управлением ОС Android 11.

2.6GHz окт-ядерный процессор упоминался в перечислении является Dimensity 1100 чипа. Ожидается, что телефон поступит в продажу в Китае с вариантами ОЗУ, такими как 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ, и моделями хранения, такими как 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

Источник — Astera.