Полноценная версия игры Cyberpunk 2077 выйдет в июне 2021 года

Игра Cyberpunk 2077 стала не только самой ожидаемой в 2020 году, но также и самой обсуждаемой.

Многие оказались не довольны самой игрой, а некоторые решили вернуть деньги за нее, так как ожидали от разработчиков более качественного проекта.

Инсайдер под ником JoeBuck80 на форуме Gamespot рассказал, что доработанная версия Cyberpunk 2077 выйдет только в июне 2021 года.

Текущая версия игры была выпущена под давлением инвесторов, к тому она вышла неполной.

Изначально планировалось, что в Cyberpunk 2077 будет больше локаций, но чтобы успеть к концу года разработчикам пришлось вырезать около 50 тыс. строк кода.

За счет этого в игре отсутствуют две сюжетные линии и часть подземной части города.

В общей сложности было удалено 160 ГБ контента. Часть квестов в игру будет добавлены в ближайшее время.

По данным инсайдера, разработчики подавлены тем, что их проект очень плохо приняли, а покупатели стали возвращать деньги за Cyberpunk 2077.