Полностью укомплектованный Mac Studio будет стоить 8000 долларов

Новый Mac Studio от Apple официально вышел на сцену как самый мощный компьютер на базе собственных кремниевых чипов Apple, включая новый процессор M1 Ultra, который компания анонсировала вместе с новым настольным компьютером. Но мощность Mac Studio не из дешевых: хотя она начинается с 1999 долларов за модель начального уровня (работает на чипе M1 Max) и 3999 долларов за самую дешевую версию M1 Ultra, получение полностью укомплектованной машины бросит вам вызов. -полив $7,999.

По крайней мере, вы получаете серьезную отдачу от затраченных средств (что лучше, учитывая, что он стоит больше, чем Honda Accord 2011 года): процессор M1 Ultra с полной 20-ядерной конфигурацией ЦП и 64-ядерным графическим процессором (вместо 48-ядерного графического процессора на «базовом» M1 Ultra), 128 ГБ памяти и 8 ТБ SSD.

Начиная с базовой цены в 3999 долларов США за Mac Studio с ультра-оборудованием M1, вот как эти дополнения вытряхивают: добавление большего количества ядер графического процессора добавляет к цене 1000 долларов, а удвоение ОЗУ с 64 ГБ до 128 ГБ — дополнительные 800 долларов. Тем не менее, основная часть добавленной цены связана с хранилищем SSD, которое начинается с 1 ТБ для базовой модели, но быстро растет с вариантами 2 ТБ (дополнительно на 400 долларов), 4 ТБ (дополнительно на 1000 долларов) или 8 ТБ (дополнительно на 2200 долларов).

Добавьте все, и вы получите максимальную цену в 7 999 долларов — дороже, чем , например, MacBook Pro с лучшими характеристиками , который стоит 6 099 долларов за чип M1 Max, 64 ГБ ОЗУ и аналогичный твердотельный накопитель емкостью 8 ТБ.

Эта цена по-прежнему не учитывает программное обеспечение (например, Final Cut Pro или Logic Pro, которое Apple будет продавать за 299,99 или 199,99 долларов соответственно) или аксессуары (например, мышь, клавиатуру или монитор).

Ради аргумента предположим, что вам нужен полный аппаратный пакет Apple. Это добавляет 199 долларов за Magic Keyboard с Touch ID, 149 долларов за Magic Trackpad и 1599 долларов за соответствующий студийный дисплей (который Apple анонсировала вместе с Mac Studio), в результате чего наша общая сумма составляет 9 947 долларов.

За исключением того, что Mac Studio может поддерживать до четырех студийных дисплеев одновременно, поэтому вы, вероятно, захотите добавить еще три монитора (которые, опять же, стоят 1599 долларов каждый), что делает нашу новую сумму 14 744 доллара. (Это не учитывает дополнительные регулируемые по высоте и наклону подставки для этих мониторов, которые стоят 400 долларов за штуку, или текстуру с нанопокрытием по 300 долларов за штуку.) Вы также можете добавить пятый дисплей для подключения через HDMI, хотя Apple не производит ни одного из них, поэтому вам придется обратиться за этим к другой компании.

Тем не менее , вы все еще опережаете модель Mac Pro от Apple 2019 года, которая стоит 53 799 долларов за полнофункциональную модель (не считая абсурдно дорогого Apple Pro Display XDR за 4 999 долларов и его подставки за 1000 долларов). Несмотря на то, что Apple уже обещает новости о появлении в ближайшем будущем Mac Pro на базе кремния Apple, вполне возможно, что вскоре мы получим нового чемпиона для еще более дорогого компьютера Mac.