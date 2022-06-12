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Новая версия электрического кроссовера AITO M5 от Huawei раскрыта на официальных изображениях

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Huawei осенью должна запустит продажи своего электрического автомобиля Aito M5e. Его презентация состоится в сентябре, а через месяц электрокар должен добраться до первых покупателей.
Информация про кроссовер Aito M5e поступила от министерства промышленности и информатизации КНР, где были опубликованы фото и некоторые данные модели.

Так, габариты Aito M5e составляют 4785 х 1930 х 1620 мм, размер колесной базы — 2880 мм.

В зависимости от емкости аккумулятора масса электромобиля составит 2235-2350 кг. Но емкость батарей пока не раскрывается, при этом известно, что силовая установка будет мощностью 225 л.с. и 272 л.с. в зависимости от модификации.

Также предложат полноприводную модификацию кроссовера на электрической тяге, где отдача моторов составит 497 л.с.

Новая версия электрического кроссовера AITO M5 от Huawei раскрыта на официальных изображениях

AITO M5 Huawei
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