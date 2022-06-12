Новая версия электрического кроссовера AITO M5 от Huawei раскрыта на официальных изображениях

Huawei осенью должна запустит продажи своего электрического автомобиля Aito M5e. Его презентация состоится в сентябре, а через месяц электрокар должен добраться до первых покупателей.

Информация про кроссовер Aito M5e поступила от министерства промышленности и информатизации КНР, где были опубликованы фото и некоторые данные модели.

Так, габариты Aito M5e составляют 4785 х 1930 х 1620 мм, размер колесной базы — 2880 мм.

В зависимости от емкости аккумулятора масса электромобиля составит 2235-2350 кг. Но емкость батарей пока не раскрывается, при этом известно, что силовая установка будет мощностью 225 л.с. и 272 л.с. в зависимости от модификации.

Также предложат полноприводную модификацию кроссовера на электрической тяге, где отдача моторов составит 497 л.с.