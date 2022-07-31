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Дизайн смарт-часов Samsung Galaxy Watch5 и Watch5 Pro полностью раскрыли до анонса

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Samsung Galaxy Watch 5 Pro и Galaxy Watch 5 показали на рендерном изображении. В сети был продемонстрирован всего один рендер, на котором часы показаны со всех сторон и цветах.
Презентация Galaxy Watch 5 Pro и Galaxy Watch 5 состоится 10 августа. В этот день также покажут другие новинки Samsung.

Galaxy Watch 5 поступят в продажу в трех версиях, которые будут маркироваться как SM-R900, SM-R905F и SM-R910. Предложат часы в двух размерах – 40 и 44 мм.
Galaxy Watch 5 Pro предложат в одном типоразмере – 45 мм, но модификаций будет две — SM-R920 и R925F.

Pro-версия пятого поколения часов будет немного толще Galaxy Watch 5, причем ожидается что в них будет более емкий аккумулятор.

Дизайн смарт-часов Samsung Galaxy Watch5 и Watch5 Pro полностью раскрыли до анонса

Samsung Samsung Galaxy Watch 5 Samsung Galaxy Watch Pro
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