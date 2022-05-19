Полипропиленовые мешки и сфера их использования

Одним из наиболее популярных материалов, используемых для производства упаковки, является полипропилен. Изготовленные из него мешки широко применяются в самых разных видах человеческой деятельности.

Направления использования мешков из полипропилена

Среди различных типов упаковки, применяемой для фасовки, перевозки или складирования строительных материалов и пищевых продуктов, полипропиленовые мешки занимают особое место. Они одинаково хорошо подходят для хранения сельскохозяйственной и промышленной продукции, химикатов, удобрений, сыпучих продуктов (круп, зерна и т. д.). Поэтому нет ничего удивительного в том, что тара с таким набором достоинств приобрела столь высокую востребованность. Безвредность и экологичность мешков из полипропилена делает их идеальным вариантом при выборе тары, используемой для хранения продуктов питания. В строительной отрасли их применяют для фасовки цемента и прочих стройматериалов, в торговой сфере – в качестве упаковки для разнообразных пищевых и непищевых продуктов, в химической отрасли – в качестве тары для минеральных удобрений, химикатов и др. Помимо этого, мешки из полипропилена широко применяются для вывоза мусора.

Важнейшие преимущества мешков из полипропилена

Широкое распространение полипропиленовых мешков обусловлено их дешевизной в комбинации с целым рядом других преимуществ перед остальными видами тары, включая следующие особенности:

способность выдерживать существенные нагрузки и сильные удары;

стойкость к неоднократным изгибам;

неподверженность воздействию влаги;

сохранение эксплуатационных качеств в температурном диапазоне от -70 до +100 градусов по Цельсию, что означает повышенную морозо- и жароустойчивость;

высокая стойкость к действию органических растворителей и щелочных составов;

возможность многократного применения.

Помимо того, следует отметить неподверженность полипропиленовых мешков гниению и эрозии. Особого внимания заслуживает легкость данной тары, что играет важную роль при транспортировке различной продукции, которая в нее упакована.

Существует множество моделей полипропиленовых мешков, различающихся своими габаритами и вместительностью. Поэтому каждый покупатель данных изделий имеет возможность подобрать наиболее подходящий для себя вариант с учетом своих потребностей и особенностей тех товаров, которые будут упаковываться в эту тару.